Магнитогорцу дали 22 года колонии за убийство жены и ранение трехмесячной дочери

Точку в уголовном деле поставили в Челябинском областном суде. Сегодня, 26 марта, там вынесли приговор мужчине, который обвиняли по двум статьям — убийство, совершенное с особой жестокостью и покушение на убийство двух лиц и малолетнего, совершенное с особой жестокостью.
Напомним, что об этой трагедии не раз писал «МК-Челябинск». В одной из квартир на улице Труда мужчина сначала ножом убил свою супругу, а потом им же ударил ребенка. Тогда спасти жизнь малышке удалось полицейскому, который оказался в квартире практически сразу после преступления. Сотрудник правоохранительных органов смог оказать помощь ребенку и задержать убийцу. По данным следствия, нападение мужчина совершил из-за ревности. При чем он был пьян.
В результате магнитогорец получил 22 года лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Также ему ограничат свободу на 1 год и 10 месяцев. Кроме того, осужденный выплатит 5 миллионов рублей компенсации морального время потерпевшей стороне.