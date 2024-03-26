Магнитогорцу дали 22 года колонии за убийство жены и ранение трехмесячной дочери

Напомним, что об этой трагедии не раз писал «МК-Челябинск». В одной из квартир на улице Труда мужчина сначала ножом убил свою супругу, а потом им же ударил ребенка. Тогда спасти жизнь малышке удалось полицейскому, который оказался в квартире практически сразу после преступления. Сотрудник правоохранительных органов смог оказать помощь ребенку и задержать убийцу. По данным следствия, нападение мужчина совершил из-за ревности. При чем он был пьян.