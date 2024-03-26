В Ташкенте попрошайки брали детей в аренду, чтобы зарабатывать

В основном рейды проводятся у мечетей, вдоль крупных трасс и на перекрестках..
Только в Учтепинском районе столицы в ходе рейдов выявили 26 женщин, профессионально занимающихся попрошайничеством. При них находились 13 несовершеннолетних детей, а также трое чужих младенцев, которые использовались в качестве инструмента при заработке..
По словам заместителя начальника УВД района Абдурашида Очилова, все дети переданы в Центр оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД Ташкента, а младенцы — своим родителям, которые также занимались попрошайничеством.
Выяснилось также, что нуждающиеся в средствах люди сдавали попрошайкам своих детей в аренду, чтобы заработать..
Отметим, что с 2019 года в Узбекистане существует административная и уголовная ответственность за попрошайничество. Почти 90% попрошаек в столице, по данным ГУВД, являются профессиональными «нищими».