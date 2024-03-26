Защита министра ЖКХ Новосибирской области обжаловала его арест

Дениса Архипова задержали в середине прошлой недели на рабочем месте. По данным Генпрокуратуры, из-за его действий бюджет области не получил 220 млн руб. банковской гарантии. Она была выдана для обеспечения соглашения с компанией «Экология-Новосибирск», которая получила статус регоператора по обращению с ТКО.