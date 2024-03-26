Защита министра ЖКХ Новосибирской области обжаловала его арест

«Мы приняли коллегиальное решение обратиться к председателю Новосибирского областного суда для того, чтобы поменяли все-таки меру пресечения министру, потому что это влияет все-таки на его деловую репутацию, репутацию министерства», — заявил председатель Общественного совета при МинЖКХ региона Александр Обрывко.
Дениса Архипова задержали в середине прошлой недели на рабочем месте. По данным Генпрокуратуры, из-за его действий бюджет области не получил 220 млн руб. банковской гарантии. Она была выдана для обеспечения соглашения с компанией «Экология-Новосибирск», которая получила статус регоператора по обращению с ТКО.
Однако свои обязательства по соглашению компания не исполнила, оно было расторгнуто. На министра возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы).