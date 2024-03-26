Взрывом на челябинском заводе разнесло цех соседнего предприятия

Предприниматель рассказал, что массовые взрывы на щебеночном заводе проводят постоянно, он получает уведомления об этом. И 21 марта бизнесмен получил оповещение о предстоящем на следующий день массовом взрыве.
«В связи с расположением места взрыва близко к территории вашего предприятия и существующей опасностью повреждения техники и травмирования людей на время проведения массового взрыва просим удалить работников и технику на безопасное расстояние, за пределы опасной зоны», — было сказано в уведомлении.
В 17:30 22 марта осколки взрывной породы влетели в конструкции ближайшего цеха: кровля, фасады, элементы ограждения, осколочные фрагменты попали на территорию производственной базы предприятия, где располагается транспорт, производится погрузка и выгрузка материалов, сообщает агентство новостей «Доступ 1».
Бизнесмен, цех которого пострадал, рассказал, что в непосредственной близости с местом взрыва находятся нефтехранилище и жилые дома.
Связаться с представителями компании, которая ведет буровзрывные работы, на момент публикации материала не удалось. По словам пострадавшего коммерсанта, устроивший взрыв завод предложил ему урегулировать ситуацию без подключения контролирующих органов. Но предприниматель на это не согласился. По его мнению, в следующий раз последствия могут быть серьезнее, поэтому он решил обратиться в прокуратуру и Ростехнадзор.