Взрывом на челябинском заводе разнесло цех соседнего предприятия

Связаться с представителями компании, которая ведет буровзрывные работы, на момент публикации материала не удалось. По словам пострадавшего коммерсанта, устроивший взрыв завод предложил ему урегулировать ситуацию без подключения контролирующих органов. Но предприниматель на это не согласился. По его мнению, в следующий раз последствия могут быть серьезнее, поэтому он решил обратиться в прокуратуру и Ростехнадзор.