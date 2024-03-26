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Суд вынес приговор новосибирцу, спрятавшему тело сожительницы в парке

Убийца нанес женщине не менее трех ударов ножом.

Преступление произошло в августе прошлого года. Суд установил, что мужчина и женщина изрядно выпили и поссорились. В итоге обвиняемый избил потерпевшую руками и ногами, после чего нанес женщине не менее трех ударов ножом. От полученных травм она скончалась.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца завернул тело убитой в одеяло и мешки, вывез тело на территорию парка «Сосновый бор», где сбросил в овраг. Через несколько дней подсудимый обратился с заявлением о безвестном исчезновении женщины. И до последнего отрицал свою причастность к убийству.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.