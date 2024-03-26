Суд вынес приговор новосибирцу, спрятавшему тело сожительницы в парке

Чтобы скрыть следы преступления, убийца завернул тело убитой в одеяло и мешки, вывез тело на территорию парка «Сосновый бор», где сбросил в овраг. Через несколько дней подсудимый обратился с заявлением о безвестном исчезновении женщины. И до последнего отрицал свою причастность к убийству.