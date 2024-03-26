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Российская ПВО за сутки сбила 131 беспилотник в зоне СВО

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 131 украинский беспилотник и сбили две ракеты С-200 и 15 снарядов Vampire и HIMARS, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что артиллерия и авиация поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 577 самолетов, 270 вертолетов, больше 17 тысяч беспилотников, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 604 танка и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8531 орудие полевой артиллерии и минометов, больше 20 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.