Под Ростовом осудили мужчину, который убил инспектора заповедника, спрятал его тело в багажнике и утопил машину в реке

В Цимлянском районе Ростовской области вынесли приговор местному жителю, который убил инспектора заповедника. Об этом сообщили в донском следственном управлении следственного комитета.
Происшествие случилось в начале осени прошлого года. Инспектор донского заповедника не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Выяснилось, что связаться с ним не могут и родственники. Близкие обратились в полицию.
Правоохранители пришли домой к пропавшему, но на месте его не было. Позже тело мужчины нашли в багажнике машины в реке Сухой. Следователи и криминалисты изучили жилище погибшего и автомобиль «УАЗ Патриот», в которой обнаружили инспектора.
Подозреваемого задержали на следующий день — им оказался приятель покойного. По версии следствия, мужчины выпивали дома у инспектора. В какой-то момент между ними произошла ссора. Гость напал на хозяина жилища и задушил его. Чтобы скрыть преступление обвиняемый погрузил тело в багажник автомобиля убитого, вывез и столкнул в реку. При этом из машины он похитил охотничье ружье и патроны.
Задержанного отправили под стражу. На днях Цимлянский районный суд признал его виновным.
— Приговором суда ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима — рассказали в СУ СКР по Ростовской области.
Приговор еще не вступил в законную силу.