Под Ростовом осудили мужчину, который убил инспектора заповедника, спрятал его тело в багажнике и утопил машину в реке

Подозреваемого задержали на следующий день — им оказался приятель покойного. По версии следствия, мужчины выпивали дома у инспектора. В какой-то момент между ними произошла ссора. Гость напал на хозяина жилища и задушил его. Чтобы скрыть преступление обвиняемый погрузил тело в багажник автомобиля убитого, вывез и столкнул в реку. При этом из машины он похитил охотничье ружье и патроны.