Сильный дождь и мокрый снег ожидаются в Самарской области 27 марта

В ГУ МЧС водителей призывают быть особенно осторожными при выполнении маневров и соблюдать безопасную дистанцию. Также самарцам рекомендуют без необходимости не выходить из зданий и при возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».