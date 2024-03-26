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Сильный дождь и мокрый снег ожидаются в Самарской области 27 марта

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за надвигающейся непогоды.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 70% 763 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области среда, 27 марта, обещает стать испытание для жителей региона. В губернии ожидается ухудшение погоды. Из-за этого был объявлен желтый уровень опасности.

— 27 марта в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление ветра. Его порывы будут достигать 15−20 м/с. Возможны гололед, кратковременная метель, на дорогах местами гололедица, снежная каша, — информирует ФГБУ «Приволжское УГМС».

В ГУ МЧС водителей призывают быть особенно осторожными при выполнении маневров и соблюдать безопасную дистанцию. Также самарцам рекомендуют без необходимости не выходить из зданий и при возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».