Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал юношу за ложное сообщение о минировании «Лондон Молла»

Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения 18-летнему студенту Александру Козлову, который предоставил полиции заведомо ложную информацию о минировании ТРК «Лондон Молл». Он арестован на срок до 23 мая, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Источник: Коммерсантъ

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В минувшее воскресенье Козлов во время задержания из-за мелкого хулиганства заявил правоохранителям, что в торговом центре заложено взрывное устройство. В ходе проверки специалисты пришли к выводу, что сообщение оказалось ложным, поскольку они ничего не нашли.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Козлову стражу по 23.05.2024», — указано в сообщении пресс-службы петербургских судов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что задержанным оказался 18-летний студент 1 курса одного из городских университетов.