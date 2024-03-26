Суд арестовал юношу за ложное сообщение о минировании «Лондон Молла»

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В минувшее воскресенье Козлов во время задержания из-за мелкого хулиганства заявил правоохранителям, что в торговом центре заложено взрывное устройство. В ходе проверки специалисты пришли к выводу, что сообщение оказалось ложным, поскольку они ничего не нашли.