Дежурная медпункта в «Крокусе» спасла двух человек при теракте

«Я сразу же взял бригаду скорой помощи, второй выход из медпункта был со второй части здания, огонь туда не распространялся. Через диспетчера скорой помощи Московской области мы связались с этим сотрудником, она нам открыла, и мы обнаружили пациентку с пулевым ранением. Ей уже была оказана помощь в полном объеме, так как там находился специалист. Стало понятно, что она была готова для эвакуации», — поделился Агафонов в беседе с агентством городских новостей «Москва».