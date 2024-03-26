Дежурная медпункта в «Крокусе» спасла двух человек при теракте

Медицинский работник, дежуривший в «Крокус Сити Холле» в Московской области, когда в центре произошел теракт, спасла двух человек, забаррикадировавшись в медпункте. Об этом во вторник, 26 марта, рассказал врач Центра экстренной помощи Сергей Агафонов.
По его словам, к медику прибежала женщина с попутчиком и сообщили о том, что в концертном зале произошла стрельба, после чего все трое забаррикадировались в кабинете.
«Я сразу же взял бригаду скорой помощи, второй выход из медпункта был со второй части здания, огонь туда не распространялся. Через диспетчера скорой помощи Московской области мы связались с этим сотрудником, она нам открыла, и мы обнаружили пациентку с пулевым ранением. Ей уже была оказана помощь в полном объеме, так как там находился специалист. Стало понятно, что она была готова для эвакуации», — поделился Агафонов в беседе с агентством городских новостей «Москва».
По его словам, благодаря специальному каналу, который предназначен для госпитализации пострадавших, маршрутизация пациентов для медиков была значительно упрощена.
Как накануне, 25 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, первая машина скорой помощи прибыла к зданию «Крокус Сити Холла» через четыре минуты после начала теракта. Он указал, что в общей сложности в 14 больниц столицы были госпитализированы 94 пациента.
22 марта группа вооруженных людей зашла в здание многоуровневого концертного зала «Крокус Сити Холл» в Московской области и открыла огонь по посетителям центра, после чего подожгла зал, в котором находились пришедшие на концерт группы «Пикник» люди. По последним данным Следственного комитета РФ, жертвами теракта стали 139 человек, еще 182 человека пострадали.
25 марта президент России Владимир Путин заявил, что расследование массового убийства в Московской области должно протекать объективно и без ангажированности. Российский лидер отметил, что теракт был совершен руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками, однако в данном случае Москву интересует, кто стал заказчиком нападения на мирное население.
По словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, за нападением на «Крокус Сити Холл» стоит «конечно, Украина».