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Спасатели вызволили грудничка из запертой машины в Ростове

В Ростове спасатели вызволили из запертой машины восьмимесячного ребенка.

Днем 25 марта кроха оказалась закрыта в автомобиле, припаркованном у дома на улице Нариманова.

Местная жительница собиралась выезжать из дома. Она положила в машину вещи, посадила маленькую дочь в кресло, а когда отвлеклась, дверь захлопнулось. Малышка осталась одна в заблокированном автомобиле.

Женщина не растерялась и позвонила спасателям. Прибывшие специалисты сделали щель в двери с помощью пневмоподушки. А затем открыли замок специальным крюком.

— Ребенка достали и передали матери. Малышка не пострадала, — уточнили в ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

несчастный случай