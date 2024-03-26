Спасатели вызволили грудничка из запертой машины в Ростове

Днем 25 марта кроха оказалась закрыта в автомобиле, припаркованном у дома на улице Нариманова.
Местная жительница собиралась выезжать из дома. Она положила в машину вещи, посадила маленькую дочь в кресло, а когда отвлеклась, дверь захлопнулось. Малышка осталась одна в заблокированном автомобиле.
Женщина не растерялась и позвонила спасателям. Прибывшие специалисты сделали щель в двери с помощью пневмоподушки. А затем открыли замок специальным крюком.
— Ребенка достали и передали матери. Малышка не пострадала, — уточнили в ГО и ЧС Ростова-на-Дону.