Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: что зафиксировали камеры

«Я сел в 47-й автобус. Слушал музыку в наушниках. Особо не придал значения происходящему. Боковым зрением увидел, что один из пассажиров побежал в сторону водителя. Потом автобус сбил людей. Я упал, оказывается сломал ногу. В автобусе поднялся шум. Стали кричать, что вы стоите, помогите. Уже три месяца прошло, я многое забыл. Помню, один из пассажиров сказал, давай поможем водителю. Она только приходила в себя. Я не мог ходить, но все равно собрался силами. Мы вчетвером помогли ей, перенесли в карету скорой медицинской помощи. Сейчас нога до сих пор болит, когда хожу», — сказал юноша.