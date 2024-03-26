В Прикамье приговорили к колонии бросившую ребенка-инвалида мать

В Пермском крае вынесли приговор алиметщице, которая бросила на произвол судьбы своего сына-инвалида. 42-летняя уроженка Октябрьского округа накопила долг в размере более полумиллиона и не собиралась его выплачивать. Более того, она ни за что не хотела устраиваться на работу и даже вставать на учет в центр занятости.