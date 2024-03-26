В Прикамье приговорили к колонии бросившую ребенка-инвалида мать

В Пермском крае вынесли приговор алиметщице, которая бросила на произвол судьбы своего сына-инвалида. 42-летняя уроженка Октябрьского округа накопила долг в размере более полумиллиона и не собиралась его выплачивать. Более того, она ни за что не хотела устраиваться на работу и даже вставать на учет в центр занятости.
Женщину привлекали к административной ответственности, обязывали к принудительным работам. Однако она все равно не выплачивала долг. Тогда к гражданке применили более строгие санкции.
— Суд приговорил женщину к 1 году лишения свободы условно, но и это не стало для нее поводом вспомнить о своих родительских обязанностях. Когда сумма долга по алиментам превысила 500 тысяч рублей, дознавателем службы в отношении должницы вновь было возбуждено уголовное дело, — отметили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.
Исправительное воздействие не имело эффекта. В итоге горе-мать приговорили к году заключения в колонии.