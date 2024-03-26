МВД: белорусам стали поступать террористические рассылки

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Жителям Беларуси начали приходить сообщения с предложениями совершать теракты, о таких фактах нужно незамедлительно сообщать правоохранителям, сообщили в пресс-службе МВД страны.
По информации МВД, белорусам поступают предложения в Telegram совершить теракты.
«Устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания. В первую очередь такие тексты приходят молодым людям и школьникам», — говорится в сообщении.
Правоохранители рекомендуют незамедлительно сообщать о данных фактах по телефону 102. Милиция обязательно проведет тщательную проверку по каждому из них.
В МВД также посоветовали что делать, если пришла подобная рассылка. Во-первых, рекомендуют зафиксировать переписку и идентификаторы, предоставить информацию милиции, заблокировать аккаунт и пожаловаться на него за спам и терроризм.
Правоохранители обратились также к родителям и попросили побеседовать с детьми и объяснить опасность общения с незнакомцами в интернете. Напомнили и о важности сохранения конфиденциальности личной информации. Несовершеннолетним стоит объяснить, что, если им придет подобное сообщение, нужно немедленно рассказать взрослым, а номер необходимо заблокировать.
В МВД напомнили, что даже интернет-призывы к совершению терактов являются особо тяжкими преступлениями и сурово караются.