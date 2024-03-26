МВД: белорусам стали поступать террористические рассылки

Правоохранители обратились также к родителям и попросили побеседовать с детьми и объяснить опасность общения с незнакомцами в интернете. Напомнили и о важности сохранения конфиденциальности личной информации. Несовершеннолетним стоит объяснить, что, если им придет подобное сообщение, нужно немедленно рассказать взрослым, а номер необходимо заблокировать.