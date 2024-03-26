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МВД: белорусам стали поступать террористические рассылки

Для рассылки злоумышленники используют мессенджер Telegram, в основном сообщения приходят школьникам и молодежи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Жителям Беларуси начали приходить сообщения с предложениями совершать теракты, о таких фактах нужно незамедлительно сообщать правоохранителям, сообщили в пресс-службе МВД страны.

По информации МВД, белорусам поступают предложения в Telegram совершить теракты.

«Устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания. В первую очередь такие тексты приходят молодым людям и школьникам», — говорится в сообщении.

Правоохранители рекомендуют незамедлительно сообщать о данных фактах по телефону 102. Милиция обязательно проведет тщательную проверку по каждому из них.

В МВД также посоветовали что делать, если пришла подобная рассылка. Во-первых, рекомендуют зафиксировать переписку и идентификаторы, предоставить информацию милиции, заблокировать аккаунт и пожаловаться на него за спам и терроризм.

Правоохранители обратились также к родителям и попросили побеседовать с детьми и объяснить опасность общения с незнакомцами в интернете. Напомнили и о важности сохранения конфиденциальности личной информации. Несовершеннолетним стоит объяснить, что, если им придет подобное сообщение, нужно немедленно рассказать взрослым, а номер необходимо заблокировать.

В МВД напомнили, что даже интернет-призывы к совершению терактов являются особо тяжкими преступлениями и сурово караются.