Самарчанка получила более 400 тысяч рублей за несуществующего ребенка

По информации прокуратуры Самарской области, в 2022 году женщина подала ложные сведения о рождении ребенка в ЗАГС. В учреждении горожанка оформила и получила свидетельство о рождении несуществующего малыша. После она обратилась в пенсионный фонд и министерство социально-демографической и семейной политики, чтобы получить пособия. На протяжении долгого времени женщине перечисляли выплаты. Общая сумма превысила 400 тысяч рублей.