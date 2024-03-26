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Самарчанка получила более 400 тысяч рублей за несуществующего ребенка

Жительница Самарской области получала пособия за «невидимого» ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В городе Чапаевск Самарской области местная жительница решила получать пособие за несуществующего ребенка. Горожанка предстанет перед судом.

По информации прокуратуры Самарской области, в 2022 году женщина подала ложные сведения о рождении ребенка в ЗАГС. В учреждении горожанка оформила и получила свидетельство о рождении несуществующего малыша. После она обратилась в пенсионный фонд и министерство социально-демографической и семейной политики, чтобы получить пособия. На протяжении долгого времени женщине перечисляли выплаты. Общая сумма превысила 400 тысяч рублей.

Правоохранители задержали мать «невидимого» ребенка. Ей грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.