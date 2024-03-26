Количество пострадавших в ДТП с трамваем в Краснодаре увеличилось до шести

Количество пострадавших в ДТП с трамваем и двумя легковушками в Краснодаре увеличилось до шести. В том числе травмы получил ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
Напомним, авария произошла днем 26 марта на пересечении улиц Костылева и Горького. Автомобиль Lada столкнулся с легковушкой Opel и трамваем, проезжавшим во встречном направлении.
На момент происшествия было известно о четырех пострадавших — водителях легковушек 23 и 59 лет, 22-летнем пассажире Lada и 76-летней пассажирке трамвая.
«Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — написал Евгений Филиппов в своем telegram-канале.