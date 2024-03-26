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Депутат пермской гордумы раскритиковала работу полиции при угрозах теракта в школах

В последнее время пермские органы МВД стали реже реагировать на сообщения о минировании школ.

Об этом заявила депутат и директор МАОУ «СОШ № 101» Екатерина Лялина на мартовском пленарном заседании Пермской городской думы.

Госпожа Лялина отметила, что раньше сотрудники полиции приезжали и осматривали учебные заведения чаще, однако впоследствии правоохранители стали совершать эти действия реже.

«К сожалению, мне кажется, что мы теряем бдительность в школах и детских садах», — считает депутат.

Начальник УМВД по Перми Станислав Кравченко, в свою очередь, оспорил заявление депутата и заверил, что правоохранительные органы не теряют бдительности, а также своевременно совершают выезды в школы.

Как ранее сообщали региональные СМИ, серия анонимных угроз о готовящихся нападениях на пермские школы и торговые центры появилась в телеграм-каналах 14 января. В школах были усилены меры безопасности.