Депутат пермской гордумы раскритиковала работу полиции при угрозах теракта в школах

Об этом заявила депутат и директор МАОУ «СОШ № 101» Екатерина Лялина на мартовском пленарном заседании Пермской городской думы.
Госпожа Лялина отметила, что раньше сотрудники полиции приезжали и осматривали учебные заведения чаще, однако впоследствии правоохранители стали совершать эти действия реже.
«К сожалению, мне кажется, что мы теряем бдительность в школах и детских садах», — считает депутат.
Начальник УМВД по Перми Станислав Кравченко, в свою очередь, оспорил заявление депутата и заверил, что правоохранительные органы не теряют бдительности, а также своевременно совершают выезды в школы.
Как ранее сообщали региональные СМИ, серия анонимных угроз о готовящихся нападениях на пермские школы и торговые центры появилась в телеграм-каналах 14 января. В школах были усилены меры безопасности.