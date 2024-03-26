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В Аксае нашли склад боеприпасов в подвале многоэтажки

Жильцы обнаружили боеприпасы в собственной кладовке.

В Ростовской области нашли склад боеприпасов в многоквартирном доме, сообщает ТАСС.

Инцидент случился в Аксае. Отец и сын обнаружили в собственной кладовке гранаты, запалы, сигнальные ракеты, дымовые шашки, детонаторы, патроны и взрывпакеты. Сама кладовка расположена в подвале многоквартирного дома. Мужчины сдали находку полицейским.

По данным издания, правоохранители будут опрашивать младшего сына владельца кладовки. Он ветеран СВО, сейчас работает в другом городе.

Проводится экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, официальных комментариев по этому поводу нет. Данные уточняются.