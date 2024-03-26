Депутата из Жигулевска отправили в колонию на четыре года за мошенничество

В Самарской области вынесли приговор депутату из Жигулевска и местному жителю, которых подозревали в мошенничестве и даче взяток, сообщает пресс-служба СК региона. Суд установил, что замглавы Жигулевска через посредника договорился с представителем одной компании о взятке в 30 миллионов рублей, за что обещал решить проблемы с налоговой проверкой.
Фактически чиновнику передали 23 миллиона. Девять миллионов он оставил себе, а 14 через посредников планировал передать сотрудникам налоговой. Но депутат Жигулевска и местный житель эти деньги присвоили себе.
Кроме того, депутат был уличен во взятке в 40 тысяч рублей, которую предал сотруднику ГИБДД за прием теоретического экзамена на водительские права.
— Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказали в СК Самарской области о приговоре.
Заместителя главы Жигулевска уже осудили ранее: его приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима.