Депутата из Жигулевска отправили в колонию на четыре года за мошенничество

В Самарской области вынесли приговор депутату из Жигулевска и местному жителю, которых подозревали в мошенничестве и даче взяток, сообщает пресс-служба СК региона. Суд установил, что замглавы Жигулевска через посредника договорился с представителем одной компании о взятке в 30 миллионов рублей, за что обещал решить проблемы с налоговой проверкой.