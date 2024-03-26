Московские пожарные рассказали о своей работе в «Крокус Сити Холле»

Фельдшер территориального центра медицины катастроф Сергей Каширин рассказал о работе скорой на месте теракта в «Крокус Сити Холле». К месту ЧП были направлены несколько десятков бригад скорой. Помимо помощи пострадавшим, в тот день Каширин регулировал потоки прибывающих медиков, чтобы они не мешали друг другу.