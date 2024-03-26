Московские пожарные рассказали о своей работе в «Крокус Сити Холле»

По его словам, спустя час после тушения один из расчетов оказался заблокирован. Пожарные находились на четвертом этаже концертной площадки, когда началось обрушение кровли. Им удалось выбраться наружу через технические этажи и начать локализацию возгорания, передает «Москва 24».
Фельдшер территориального центра медицины катастроф Сергей Каширин рассказал о работе скорой на месте теракта в «Крокус Сити Холле». К месту ЧП были направлены несколько десятков бригад скорой. Помимо помощи пострадавшим, в тот день Каширин регулировал потоки прибывающих медиков, чтобы они не мешали друг другу.
Кроме того, медицинский работник, которая дежурила в «Крокус Сити Холле» во время теракта, спасла двух человек, забаррикадировавшись в медпункте. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил врач Центра экстренной медицинской помощи Сергей Агафонов.