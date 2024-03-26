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Московские пожарные рассказали о своей работе в «Крокус Сити Холле»

Спасатели, которые ликвидировали пожар и искали людей в «Крокус Сити Холле», работали с риском для жизни. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны Москвы Андрей Иванов.

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По его словам, спустя час после тушения один из расчетов оказался заблокирован. Пожарные находились на четвертом этаже концертной площадки, когда началось обрушение кровли. Им удалось выбраться наружу через технические этажи и начать локализацию возгорания, передает «Москва 24».

Фельдшер территориального центра медицины катастроф Сергей Каширин рассказал о работе скорой на месте теракта в «Крокус Сити Холле». К месту ЧП были направлены несколько десятков бригад скорой. Помимо помощи пострадавшим, в тот день Каширин регулировал потоки прибывающих медиков, чтобы они не мешали друг другу.

Кроме того, медицинский работник, которая дежурила в «Крокус Сити Холле» во время теракта, спасла двух человек, забаррикадировавшись в медпункте. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил врач Центра экстренной медицинской помощи Сергей Агафонов.

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