Пермский краевой суд оставил начальника ИК № 29 Дмитрия Ассанова в СИЗО

Напомним, Дмитрий Ассанов был задержан 19 марта. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 27 марта в краевом суде состоится рассмотрение ещё одной апелляции от другого начальника пермской колонии. Илья Асламов, начальник ИК № 37 также был задержан 19 марта по подозрению во взятке.