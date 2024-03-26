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Пермский краевой суд оставил начальника ИК № 29 Дмитрия Ассанова в СИЗО

Рассмотрение апелляции прошло 26 марта.

Начальник пермской исправительной колонии № 29 Дмитрий Ассанов останется в СИЗО, сообщает Пермский краевой суд.

Жалоба на меру пресечения была рассмотрена 26 марта. Краевая инстанция оставила решение Мотовилихинского суда без изменений.

Напомним, Дмитрий Ассанов был задержан 19 марта. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 27 марта в краевом суде состоится рассмотрение ещё одной апелляции от другого начальника пермской колонии. Илья Асламов, начальник ИК № 37 также был задержан 19 марта по подозрению во взятке.