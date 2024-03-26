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Поиски пропавшего известного онколога Юрия Мишина остановлены в Волгограде

Юрий Мишин был ранее врачом в областном онкодиспансере и областном госпитале ветеранов войн.

Полиция и волонтеры волгоградского поискового отряда «ЛизаАлерт» остановили поиски известного онколога Юрия Мишина, о пропаже которого стало известно в воскресенье, 24 марта. 71-летний мужчина найден, он жив, уточняется на странице отряда в VK.

Как стало известно vlg.aif.ru, Юрия Борисовича обнаружили неподалеку от дачи в поселке Сахарном Среднеахтубинского района, на которую он направлялся. После того, как он был найден, его поместили в больницу.

Юрий Мишин был ранее врачом в областном онкодиспансере и областном госпитале ветеранов войн. В числе его работ — издания «Как победить рак: философия жизни».