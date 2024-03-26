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В деревне Комарихе Пермского края простились с погибшим в СВО земляком

Перед гибелью житель Ильинского округа Дмитрий Поносов послал своим родным фото с сердечком.

Источник: администрация Ильинского городского округа

Ильинский городской округ 26 марта простился со своим земляком Поносовым Дмитрием Владимировичем. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения СВО 26 февраля 2024 года.

Дмитрий Поносов родился в 1991 году. Прощание с военнослужащим прошло в его родной деревне Комарихе.

Администрация Ильинского городского округа выразила глубокие соболезнования всем родным и близким земляка, скорбит вместе с ними.

«Погиб, как герой, отстаивая право людей на мирную жизнь, защищая безопасность России. Об этом мы будем помнить всегда. Вечная память герою!», — говорится в некрологе окружной администрации.

Сегодня «Комсомолка» уже сообщила о похоронах еще трех погибших в СВО военнослужащих из Пермского края.