В деревне Комарихе Пермского края простились с погибшим в СВО земляком

Ильинский городской округ 26 марта простился со своим земляком Поносовым Дмитрием Владимировичем. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения СВО 26 февраля 2024 года.
Дмитрий Поносов родился в 1991 году. Прощание с военнослужащим прошло в его родной деревне Комарихе.
Администрация Ильинского городского округа выразила глубокие соболезнования всем родным и близким земляка, скорбит вместе с ними.
«Погиб, как герой, отстаивая право людей на мирную жизнь, защищая безопасность России. Об этом мы будем помнить всегда. Вечная память герою!», — говорится в некрологе окружной администрации.
Сегодня «Комсомолка» уже сообщила о похоронах еще трех погибших в СВО военнослужащих из Пермского края.