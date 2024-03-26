В Молдове третий день ищут двух школьниц: Девочки вышли из дома и пропали

Полиция Чадыр-Лунги объявила о розыске двух девушек-подростков, которые ушли из дома и их местонахождение сейчас неизвестно, сообщает nokta.md.
Сообщается, что 12-летняя Пирмедова Мария была одета в черную куртку, коричневые брюки и черные кроссовки. Волосы черные, рост 150 см.
14-летняя Назарова Роксана была с куртке темно-зеленого цвета, черные брюки, кроссовки сиреневого цвета с белой подошвой. На левой руке у нее татуировка в виде змеи.
Дети ушли из дома 24 марта и до сих пор не вернулись.
Тех, кто что-либо знает о их местонахождении, просят позвонить в 112 или 067818840.