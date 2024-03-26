В Омской области зарегистрировали 12 случай бешенства

Вирус обнаружили у домашней кошки в селе Сосновка. Сейчас специалисты ветеринарной службы принимают все необходимые меры для остановки распространения заболевания. На данный момент они уже приступили к локализации и ликвидации его очага. Для предотвращения дальнейшего распространения бешенства введён карантинный режим на территории личного подсобного хозяйства, где был обнаружен вирус, а также на прилегающей к нему территории в радиусе 1,5 километра. Эти меры будут действовать до 25 мая 2024 года.