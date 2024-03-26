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В Омской области зарегистрировали 12 случай бешенства

Им заболела домашняя кошка.

В Азовском районе Омской области зарегистрирован 12-й случай бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Вирус обнаружили у домашней кошки в селе Сосновка. Сейчас специалисты ветеринарной службы принимают все необходимые меры для остановки распространения заболевания. На данный момент они уже приступили к локализации и ликвидации его очага. Для предотвращения дальнейшего распространения бешенства введён карантинный режим на территории личного подсобного хозяйства, где был обнаружен вирус, а также на прилегающей к нему территории в радиусе 1,5 километра. Эти меры будут действовать до 25 мая 2024 года.

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