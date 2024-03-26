Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Галерея»

Посетителей и сотрудников ТЦ «Галерея» в Краснодаре эвакуировали из-за неполадок с пожарной сигнализацией.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Галерея». Пожарная сигнализация сработала днем 26 марта.

Предварительно, причиной эвакуации стали неполадки с системой.

«Каких-либо значимых происшествий на территории ТЦ не зарегистрировано. По предварительной информации, сотрудники самостоятельно выявили возможную неисправность пожарной сигнализации, в связи с чем инициативно предпринимали меры в отношении своих посетителей», — сообщил «КП»-Кубань руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Уточняется, что ТЦ «Галерея» продолжает работу в штатном режиме.