В Краснодаре эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Галерея». Пожарная сигнализация сработала днем 26 марта.
Предварительно, причиной эвакуации стали неполадки с системой.
«Каких-либо значимых происшествий на территории ТЦ не зарегистрировано. По предварительной информации, сотрудники самостоятельно выявили возможную неисправность пожарной сигнализации, в связи с чем инициативно предпринимали меры в отношении своих посетителей», — сообщил «КП»-Кубань руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Уточняется, что ТЦ «Галерея» продолжает работу в штатном режиме.