В Краснодаре эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Галерея»

«Каких-либо значимых происшествий на территории ТЦ не зарегистрировано. По предварительной информации, сотрудники самостоятельно выявили возможную неисправность пожарной сигнализации, в связи с чем инициативно предпринимали меры в отношении своих посетителей», — сообщил «КП»-Кубань руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.