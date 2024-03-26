Скрывавшегося уголовного преступника задержали в Щучинске

А на прошлой неделе казахстанца, разыскиваемого за уклонение от отбывания наказания, задержали оперативники в Бишкеке. Как сообщили стражи порядка, дальше будет решаться вопрос о его экстрадиции и дачи юридической оценки по факту незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана. В феврале полицейские Восточно-Казахстанской области задержали иностранца, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве и краже. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Рассматривается вопрос о его экстрадиции.