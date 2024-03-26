В Нижнем Тагиле танк въехал в легковушку

В Нижнем Тагиле произошла необычная авария. Рядом с «Уралвагонзаводом» танк въехал в легковушку. ДТП произошло днем 26 марта. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе завода.
— Танк Уралвагонзавода двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона на разрешающий сигнал светофора, — рассказали на предприятии.
Отмечается, что легковушка двигалась на красный. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию региона. На момент публикации ответа получено не было.
Ранее, днем 26 марта, на Кольцовском тракте произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 26-летний молодой человек. Он ехал на Toyota RAV4 из Екатеринбурга в сторону аэропорта Кольцово. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением и вылетел на обочину, где стукнулся с ГАЗелью.