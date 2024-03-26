В Нижнем Тагиле танк въехал в легковушку

Ранее, днем 26 марта, на Кольцовском тракте произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 26-летний молодой человек. Он ехал на Toyota RAV4 из Екатеринбурга в сторону аэропорта Кольцово. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением и вылетел на обочину, где стукнулся с ГАЗелью.