СК возбудил уголовное дело на избившего продавщиц и бабушку в магазине волжанина

33-летний житель Волжского стал фигурантом уголовного дело после того, как набросился на продавщиц и бабушку в одном из продуктовых магазинов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, ему грозит наказание по статье 213 УК РФ (хулиганство).