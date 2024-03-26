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СК возбудил уголовное дело на избившего продавщиц и бабушку в магазине волжанина

В Волгоградской области на мужчину, избившего бабушку и продавщиц в магазине, возбудили уголовное дело.

Источник: СУ СКР по Волгоградской области

33-летний житель Волжского стал фигурантом уголовного дело после того, как набросился на продавщиц и бабушку в одном из продуктовых магазинов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, ему грозит наказание по статье 213 УК РФ (хулиганство).

— В настоящее время фигурант задержан, с его участием проводится комплекс следственных и процессуальных действий. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в следкоме.

Напомним, 25 марта мужчина пришел в магазин на улице Мира № 33 и стал избивать продавщиц кулаками и ногами, затем ударил 73-летнюю пенсионерку. Полиция оперативно задержала подозреваемого.

СК