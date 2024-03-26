«От удара отбросило на 15 метров»: Девочка, сбитая полицейским на Кубани, впала в кому

В Туапсе 21-летний полицейский сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку. ДТП случилось вечером 24 марта на улице Богдана Хлельницкого. Очевидцы сообщили в соцсетях, что пострадавшая получила серьезные травмы и впала в кому. СК завел уголовное дело.
«По версии следствия, вечером 24 марта сотрудник отдела МВД России по Туапсинскому району, ехал за рулем автомобиля “Лада гранта”. На дороге “Майкоп-Туапсе” он наехал на переходящую дорогу по пешеходному переходу девочку», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
Как рассказывали очевидцы аварии, от удара девочку отбросило примерно на 15 метров. На помощь сбежались прохожие, помогал и виновник случившегося.
«В результате ДТП девочка получила множественные травмы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
21-летний полицейский попал под следствие за нарушение правил дорожного движения, что привело к тяжелым травмам 15-летней девочки.
«Подозреваемый допрошен следователем. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские и автотехническая экспертизы», — поделились в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
Местные жители отметили, что аварии на этом переходе не редкость, и попросили компетентные органы проверить участок на безопасность. По их мнению, ДТП в этом месте происходят из-за плохого обзора, отсутствия камер видеонаблюдения и лежачих полицейских.