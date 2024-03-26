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В Самарской области грабитель напал на 90-летнего ветерана

В Тольятти мужчина проследил за ветераном с рынка, напал на него в подъезде и украл сумку.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области 44-летний безработный мужчина напал на 90-летнего ветерана, чтобы ограбить его. В пользу пожилого жителя Тольятти взыскали компенсацию морального вреда.

— В июле 2023 года мужчина на рынке заметил пожилого человека, который покупал продукты и расплачивался наличными. Он пошел за пенсионером и в подъезде схватил сумку, надетую через плечо, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Ветеран упал и ударился о лестницу, а нападавший отстегнул ремешок от сумки и забрал ее вместе с документами, лекарствами и деньгами. В сумке лежали документы на орден «Знак почета», пенсионное удостоверение и удостоверение «Дети войны».

А ранее мужчина украл сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей из сумки своей знакомой, с которой отдыхал в одном из местных кафе. Полицейские задержали грабителя, а похищенное возвращено владельцам.

Суд назначил мужчине 3 года 2 месяца лишения свободы. Отбывать наказание он отправится в исправительную колонию особого режима. Также мужчину обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 12 тысяч рублей.