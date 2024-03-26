Уголовное дело завели на 38-летнюю женщину, которая избивала свою 5-летнюю дочь — отец установил видеокамеру

В Гомельской области 14-летний подросток пожаловался отцу, что мать бьет 5-летнюю сестру. Отец семейства проживал на тот момент отдельно — после того, как пара развелась. Дети жили с 38-летней матерью. Мужчина установил камеру видеонаблюдения. По итогу Прокуратурой Гомельского района возбуждено уголовное дело в защиту прав малолетней девочки, подвергшейся истязанию матери. Об этом деле пишет prokuratura.gov.by.