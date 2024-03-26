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Уголовное дело завели на 38-летнюю женщину, которая избивала свою 5-летнюю дочь — отец установил видеокамеру

В Гомельской области 14-летний подросток пожаловался отцу, что мать бьет 5-летнюю сестру. Отец семейства проживал на тот момент отдельно — после того, как пара развелась. Дети жили с 38-летней матерью. Мужчина установил камеру видеонаблюдения. По итогу Прокуратурой Гомельского района возбуждено уголовное дело в защиту прав малолетней девочки, подвергшейся истязанию матери. Об этом деле пишет prokuratura.gov.by.

Источник: Смартпресс

Прокурор Гомельского района возбудил уголовное дело об истязании в защиту 5-летней девочки в отношении ее 38-летней матери. Как стало известно, в течение полугода, с марта по август 2023-го, подозреваемая систематически применяла насилие и била девочку. Удары приходились по различным частям тела, говорится в публикации прокуратуры.

Женщина разведена, бывший супруг проживает отдельно. Также она воспитывала 14-летнего сына. Именно подросток пожаловался отцу на мать, в том числе на избиения.

«Чтобы убедиться в словах сына, мужчина установил в квартире видеокамеру. На записи видно, как подозреваемая обращалась с младшей дочерью. Эти видеозаписи легли в основу принятого процессуального решения», — рассказали в прокуратуре.

Оба ребенка были помещены в социально-педагогический центр.