Уголовное дело завели на 38-летнюю женщину, которая избивала свою 5-летнюю дочь — отец установил видеокамеру

Прокурор Гомельского района возбудил уголовное дело об истязании в защиту 5-летней девочки в отношении ее 38-летней матери. Как стало известно, в течение полугода, с марта по август 2023-го, подозреваемая систематически применяла насилие и била девочку. Удары приходились по различным частям тела, говорится в публикации прокуратуры.
Женщина разведена, бывший супруг проживает отдельно. Также она воспитывала 14-летнего сына. Именно подросток пожаловался отцу на мать, в том числе на избиения.
«Чтобы убедиться в словах сына, мужчина установил в квартире видеокамеру. На записи видно, как подозреваемая обращалась с младшей дочерью. Эти видеозаписи легли в основу принятого процессуального решения», — рассказали в прокуратуре.
Оба ребенка были помещены в социально-педагогический центр.