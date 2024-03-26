Спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле»

«Специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Спасатели разобрали и вывезли более 900 куб. м обрушившихся конструкций. Обследование проводилось с помощью робототехнических комплексов, а также кинологическими расчетами отряда «Центроспас» и центра «Лидер».
Специалисты МЧС вручную резали и разбирали конструкции, прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника, уточнили в ведомстве.
«Всего к аварийно-спасательным работам привлекались более 1 тыс. специалистов и свыше 300 единиц техники», — подытожили в министерстве.
Теракт в «Крокус Сити Холле», где должна была выступить группа «Пикник», произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже и устроили стрельбу, после чего подожгли концертный зал.
По последним данным, число погибших при теракте возросло до 139 человек, количество пострадавших достигло 182. Без вести пропали десятки посетителей концерта.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, они имели соответствующие контакты на украинской стороне.
Всего были задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавшие в нападении. Все четверо являются иностранными гражданами. К настоящему моменту суд арестовал восьмерых задержанных.