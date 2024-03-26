Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Кишинева гражданки Украины лишились 64 тысяч долларов: Одна заявила, что ничего не знала о декларировании валюты, вторая спрятала деньги в потайной карман брюк

В соответствии с действующим законодательством, незадекларированные суммы были конфискованы, а гражданки Украины улетели своими рейсами.

Источник: Комсомольская правда

Таможенная служба сообщила об инцидентах, произошедших в Международном аэропорту Кишинёва.

При проверке незадекларированную валюту нашли у пассажирок рейсов в Стамбул и Варшаву. Одна из гражданок везла в ручной клади 34 000 долларов, а вторая спрятала 30 000 долларов США в специально сшитые потайные внутренние карманы брюк.

— Это были гражданки Украины, — рассказала «КП» в Молдове пресс-секретарь ведомства Татьяна Шомпол. — В первом случае иностранка заявила, что ничего не знала о декларировании валюты, а во втором случае, отказалась говорить, зачем спрятала деньги. В соответствии с действующим законодательством, незадекларированные суммы были конфискованы, а гражданки Украины улетели своими рейсами.