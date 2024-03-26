В аэропорту Кишинева гражданки Украины лишились 64 тысяч долларов: Одна заявила, что ничего не знала о декларировании валюты, вторая спрятала деньги в потайной карман брюк

— Это были гражданки Украины, — рассказала «КП» в Молдове пресс-секретарь ведомства Татьяна Шомпол. — В первом случае иностранка заявила, что ничего не знала о декларировании валюты, а во втором случае, отказалась говорить, зачем спрятала деньги. В соответствии с действующим законодательством, незадекларированные суммы были конфискованы, а гражданки Украины улетели своими рейсами.