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Рейс авиакомпании S7 Иркутск-Пекин задержали почти на сутки

Пассажиры ждали вылета 20 часов.

Вылет рейса авиакомпании S7 в Пекин задержали в аэропорту Иркутска сегодня, 26 марта. Самолет должен был отправиться в столицу Китая в 1.50, но в итоге его перенесли на 22.00. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на данные онлайн-табло иркутского авиаузла.

Вылет рейса авиакомпании «Россия» по маршруту «Иркутск-Красноярск» задержали сегодня, 3 января, в связи с поздним прибытием воздушного судна. Кроме того, с опозданием вылетел рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Иркутска в Москву из-за технической неисправности.