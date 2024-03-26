Рейс авиакомпании S7 Иркутск-Пекин задержали почти на сутки

Вылет рейса авиакомпании S7 в Пекин задержали в аэропорту Иркутска сегодня, 26 марта. Самолет должен был отправиться в столицу Китая в 1.50, но в итоге его перенесли на 22.00. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на данные онлайн-табло иркутского авиаузла.