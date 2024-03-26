В Минске легковушка сбила двух девочек на электросамокате

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две 15-летние девочки пересекали столичный проспект на электросамокате, когда их сбил легковой автомобиль, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Сегодня днем 70-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по проспекту Победителей, при повороте не уступил дорогу и совершил наезд на 15-летних девочек, пересекающих проезжую часть на одном электросамокате.



Несовершеннолетние были доставлены в учреждение здравоохранения для обследования. На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД и следственно-оперативная группа УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, и уступить дорогу велосипедистам. Пешеходу же запрещается передвигаться на средствах персональной мобильности, перевозя при этом других лиц вне специально оборудованных мест для сидения, предусмотренных конструкцией средства персональной мобильности. −0-