Из-за ям на донских дорогах в 4 раза увеличилось количество ДТП без пострадавших

— Мы за неполные эти три месяца возбудили больше дел об административных правонарушениях в отношении органов местного самоуправления, дорожных организаций, чем за весь прошлый, 2023 год. В абсолютных цифрах это 74 дела по состоянию на вчерашний день, за весь 2023 год — это 58 дел.