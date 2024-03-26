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Из-за ям на донских дорогах в 4 раза увеличилось количество ДТП без пострадавших

В Ростовской области из-за дождливого февраля образовалось много ям на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

Из-за образовавшихся ям на дорогах Ростовской области количество ДТП, в которых никто не пострадал и не погиб, увеличилось в четыре раза. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник отдела дорожного надзора ГИБДД по региону Юрий Савченко.

Так, по данным ГИБДД, с начала года и до 25 марта зафиксировано 137 ДТП с материальным ущербом. В минувшем году за это время было 35 аварий.

— Почти четырехкратный рост аварийности с механическим ущербом, — отметил Юрий Иванович.

По словам Юрия Савченко, связано это с тем, что из-за дождливого февраля на дорогах образовалось много ям.

При этом зафиксировано снижение количества ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Если в прошлом году от общего количества их было 23%, то в этом — немногим менее 20%.

— Это, в первую очередь, обусловлено тем, что реализуются масштабные национальные проекты «Безопасные и качественные дороги» и проведение в нормативное состояние и дорожной сети регионального, федерального назначения и местного.

Из-за ям на дорогах в ГИБДД стали значительно чаще возбуждать административные дела в отношении органов местного самоуправления и дорожных организаций.

— Мы за неполные эти три месяца возбудили больше дел об административных правонарушениях в отношении органов местного самоуправления, дорожных организаций, чем за весь прошлый, 2023 год. В абсолютных цифрах это 74 дела по состоянию на вчерашний день, за весь 2023 год — это 58 дел.

ГИБДД