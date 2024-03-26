Около Цирка в Воронеже обнаружили труп молодого мужчины

О ЧП стало известно днем, когда на месте происшествия было много людей. Каким образом произошла трагедия, пока неизвестно.
По словам очевидцев, тело лежало вдоль дороги напротив дома № 119а на улице 20-летия Октября. Мужчину не забирали с места происшествия достаточно долго — пока не приехали сотрудники правоохранительных органов. На вид мужчине не больше сорока лет. Тело накрыли белой тканью во время работы полиции.
Что с произошло с молодым человеком, будут выяснять сотрудники соответствующих управлений. Сейчас тело отправили на медицинскую экспертизу для установления причины смерти, после этого будет принято процессуальное решение.