Около Цирка в Воронеже обнаружили труп молодого мужчины

По словам очевидцев, тело лежало вдоль дороги напротив дома № 119а на улице 20-летия Октября. Мужчину не забирали с места происшествия достаточно долго — пока не приехали сотрудники правоохранительных органов. На вид мужчине не больше сорока лет. Тело накрыли белой тканью во время работы полиции.