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Около Цирка в Воронеже обнаружили труп молодого мужчины

26 марта в Ленинском районе на остановке общественного транспорта «Цирк» горожане наблюдали, как вдоль дороги лежал мертвый мужчина.

Источник: МК.RU Воронеж

О ЧП стало известно днем, когда на месте происшествия было много людей. Каким образом произошла трагедия, пока неизвестно.

По словам очевидцев, тело лежало вдоль дороги напротив дома № 119а на улице 20-летия Октября. Мужчину не забирали с места происшествия достаточно долго — пока не приехали сотрудники правоохранительных органов. На вид мужчине не больше сорока лет. Тело накрыли белой тканью во время работы полиции.

Что с произошло с молодым человеком, будут выяснять сотрудники соответствующих управлений. Сейчас тело отправили на медицинскую экспертизу для установления причины смерти, после этого будет принято процессуальное решение.

несчастный случай