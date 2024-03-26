Суд над Бишимбаевым будут транслировать онлайн

Напомним: в начале марта стало известно о том, что дело Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве и истязании своей супруги Салтанат Нукеновой, рассмотрит суд присяжных. На главное судебное разбирательство, назначенное на 27 марта, вызовут 300 кандидатов в присяжные заседатели из единого списка.