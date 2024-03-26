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Житель Петербурга держал дочь на цепи в коммуналке и морил голодом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который держал 12-летнюю дочь на цепи в коммунальной квартире, бил ее и морил голодом, стал фигурантом уголовного дела об истязании, сообщил городской главк СК РФ.

Источник: © РИА Новости

«По версии следствия, подозреваемый с 2023 года по настоящее время в коммунальной квартире, расположенной в одном из домов на проспекте Энтузиастов… систематически наносил побои своей 12-летней дочери, ограничивал ее в приеме пищи, удерживал на цепи в комнате указанной квартиры», — говорится в сообщении. Как информирует ГСУСК, девочка уже помещена в социальное учреждение, угрозы ее жизни и здоровью нет.

В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по статье об истязании, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

СК