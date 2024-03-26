Житель Петербурга держал дочь на цепи в коммуналке и морил голодом

«По версии следствия, подозреваемый с 2023 года по настоящее время в коммунальной квартире, расположенной в одном из домов на проспекте Энтузиастов… систематически наносил побои своей 12-летней дочери, ограничивал ее в приеме пищи, удерживал на цепи в комнате указанной квартиры», — говорится в сообщении. Как информирует ГСУСК, девочка уже помещена в социальное учреждение, угрозы ее жизни и здоровью нет.