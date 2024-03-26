В Душанбе допросили родственников обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Рахмон после теракта позвонил президенту России Владимиру Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт» в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что террористы не имеют «ни национальности, ни родины, ни религии». Накануне глава Таджикистана также заявил, что подростков и молодых людей следует беречь от влияния «таких деструктивных и ужасающих групп и движений». Нельзя допустить, чтобы дети «опорочили доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей», отметил Рахмон.