Дети из Челнов смогли выбежать из горящего «Крокус Сити Холла»

«В тот день мы с утра находились в на танцевальной площадке в “Крокусе”, — говорит тренер, не пожелаший себя назвать. — К вечеру, когда произошло нападение террористов, турнир уже подходил к завершению. На танцполе оставались лишь те, кому предстояло выступить в финале и выйти на награждение. Когда начался теракт, мы находились далеко — в другом крыле от места происшествия, в относительной безопасности».