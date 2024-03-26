Дети из Челнов смогли выбежать из горящего «Крокус Сити Холла»

В день страшной трагедии в подмосковном «КрокусСити Холле» находились челнинцы — пара 15-летних танцоров, тренер — отец юноши, и мама его партнерши, рассказывают Челнинские известия.
С 20 марта и до теракта в «Крокусе» проходил чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. В них, по словам тренера, принимали участие около 1500 спортсменов из десятков регионов страны, среди них много детей и подростков.
«В тот день мы с утра находились в на танцевальной площадке в “Крокусе”, — говорит тренер, не пожелаший себя назвать. — К вечеру, когда произошло нападение террористов, турнир уже подходил к завершению. На танцполе оставались лишь те, кому предстояло выступить в финале и выйти на награждение. Когда начался теракт, мы находились далеко — в другом крыле от места происшествия, в относительной безопасности».
По словам челнинца, все произошло буквально в течение десяти минут. Когда до организаторов мероприятия донесли информацию о происходящем в здании, первым делом охранное предприятие полностью заблокировало входные двери в зал. По микрофону объявили, что надо пройти к эвакуационному выходу — тренер видел два открытых выхода. Выстрелов он не слышал. На лестничной площадке опасности не было, но запах дыма ощущался, поскольку крыша уже сильно дымилась.
«Была паника — женщины вели себя очень эмоционально, многие свои личные вещи из зала не забрали, — говорит очевидец. — Дети, как были в своих концертных костюмах и бальных туфлях, так и вышли на улицу. Куртка сына осталась в гардеробе, и я отдал сыну свою верхнюю одежду».
Документы и сотовые телефоны у взрослых были при себе. Уже из номера гостиницы позвонили родным и сообщили, что живы и здоровы.
«Масштаб ситуации я оценил уже позже. Нам действительно очень повезло — никто из танцоров и их родителей не пострадал. Глава федерации танцевального спорта Надежда Ерастова из таких, скоординировала всех в зале, вывела из здания и сама вышла последней», — заключил тренер.