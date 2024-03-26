Вредный ДДТ: Ученые ищут причину появления токсичных веществ в реке Салгир

Чтобы выяснить, когда пестициды поступали в реку больше всего, и какой их объем содержится в иле, специалисты взяли пробы воды и образцы донных отложений. А кроме того, приступили к изучению стволов растущих у реки 56-летних софоры и абрикоса. Сейчас в районах идет вырубка сухостоя, поэтому ученым удалось использовать свежие спилы. Ведь, как известно, деревья могут накапливать загрязняющие вещества и сохранять их в годовых кольцах.