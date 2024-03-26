Вредный ДДТ: Ученые ищут причину появления токсичных веществ в реке Салгир

Ученые из Севастополя и Херсона продолжают поиски утечек токсинов в реку Салгир, начатые в прошлом году. Тогда экспедиция обнаружила в воде, донных осадках и гидробионтах высокие концентрации хлорорганических соединений, таких как полихлорбифенилы (ПХБ) и дихлордифенилтрихлорэтан, известный как ДДТ.
Химикаты активно использовались в советское время при производстве красок, лаков, смазочных масел, бытовой химии, применялись в трансформаторах и конденсаторах, а также в сельском хозяйстве.
Это токсичные вещества для всех живых организмов, и ученым предстоит выяснить, продолжают ли они поступать в реку сейчас, или это загрязнения прошлых лет. Для изучения выбрали участки реки в районе сел Пятихатка Красногвардейского района и Красная Зорька под Симферополем.
— Район исследований был выбран далеко не случайно. Наиболее высокие концентрации в современных донных осадках Салгира как раз были обнаружены возле сел Красная зорька и Пятихатка, — сообщила начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Людмила Малахова, слова которой приводит пресс-служба института.
Чтобы выяснить, когда пестициды поступали в реку больше всего, и какой их объем содержится в иле, специалисты взяли пробы воды и образцы донных отложений. А кроме того, приступили к изучению стволов растущих у реки 56-летних софоры и абрикоса. Сейчас в районах идет вырубка сухостоя, поэтому ученым удалось использовать свежие спилы. Ведь, как известно, деревья могут накапливать загрязняющие вещества и сохранять их в годовых кольцах.
— Спилы стволов были разделены на интервалы роста по 5−10 лет и в них, а также в сердцевине стволов были отобраны пробы для дальнейшего определения ХОС (хлорорганических соединений) и радионуклидов методами дендрохимии, — отметила Малахова.
Накопленные в деревьях химикаты могут освобождаться при сжигании древесины. Это даст возможность специалистам определить объем полученных ими загрязняющих веществ в течение жизни.