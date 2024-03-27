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Жительницу Ангарска мошенники обманули на 3 млн рублей

Аферисты предложили ей выйти на пассивный доход, в итоге женщина переводила им деньги в течение нескольких месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Ангарска перевела мошенникам более 3 млн рублей. Аферисты предложили ей выйти на пассивный доход, в итоге женщина переводила им деньги в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

— 53-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником брокерской фирмы и предложил заработать на росте курса иностранной валюты, драгоценных металлов и природных ресурсов, — говорят в полиции.

После ей позвонила лжеменеджер, которая попросила жертву установить специальную программу для «торговли». Сибирячка открыла счет, внесла 9 тысяч рублей, стала совершать сделки.

Ее убедили инвестировать больше денег. Она оформила кредиты на 750 тысяч рублей, заняла деньги у знакомых. В итоге она перевела мошенникам свыше 3 млн рублей.

Самостоятельно вывести свою «прибыль» женщине не удалось. Куратор пояснил, что для получения средств необходимо повторно пополнить счет, тогда пострадавшая поняла, что на связи оказались мошенники и обратилась в полицию.