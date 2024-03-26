Более 11 лет тюрьмы и штраф: в Гродно вынесен приговор закладчице

26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Гродно постановил приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, совершенных организованной группой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.



Как рассказали в ведомстве, обвиняемая не позднее сентября 2023 года добровольно вошла в состав организованной группы, действующей на территории Беларуси, выполняя роль закладчика психотропных веществ. Фигурантка незаконно с целью сбыта, используя принадлежащий ей мобильный телефон, получила от участников организованной группы координаты местонахождения пара-метилэфедрона (мефедрона), приобрела не менее 0,061 г вещества и незаконно с целью сбыта хранила при себе и в иных местах до задержания и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.



Она же с начала мая по 30 сентября 2023 года, действуя с целью получения имущественной выгоды, получив географические координаты о месте расположения тайника со свертком, покушалась на приобретение и хранение с целью сбыта не менее 20 г альфа-PVP. Однако фигурантка не довела свой преступный умысел до конца, так как была задержана правоохранителями при попытке приобретения закладки. Обвиняемая свою вину не признала.



Приговором суда обвиняемая признана виновной в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении особо опасных психотропных веществ, совершенных организованной группой, а также покушении на незаконное с целью сбыта приобретение, хранение особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, совершенном организованной группой. Окончательно обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 120 базовых величин. Также судом применена специальная конфискация в отношении мобильного телефона, принадлежащего обвиняемой.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке. −0-