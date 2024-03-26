«Ваша дочь попала в ДТП»: В Кишиневе мошенник выманил у двух пенсионерок около 360 тысяч леев

Вечером 25 марта в столичном секторе Ботаника было зарегистрировано сразу два случая, связанных с мошеннической схемой «Ваш родственник попал в ДТП». В ловушку преступников попали две пенсионерки в возрасте 76 и 78 лет.
По данным полиции, обеим женщинам позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что их дочки попали в аварии. Под этим предлогом он попросил денег. Уже через несколько минут мошенники забрали у женщин около 360 тысяч леев.
Полиция в очередной раз призывает граждан быть внимательными, чтобы не попасть в сети мошенников.
— Что делать в такой ситуации? Завершаешь разговор, связываешься со своим родственником и проверяешь информацию. Затем звонишь в 112, — призвали в полиции.