Бортников: первичные данные по теракту в «Крокусе» подтверждают украинский след

Журналист Павел Зарубин после заседания коллегии Генпрокуратуры попросил главу ФСБ прокомментировать заявления властей Украины о непричастности к теракту в «Крокус Сити Холле». «Я могу сказать, что политическая подоплека присутствует, и одни исламисты подготовить такую акцию не могли. Конечно, им помогали. И мы видим, во-первых, след украинский здесь, об этом президент сказал и соответствующие указания дал, в этом направлении мы активно работаем. Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это», — сказал Александр Бортников. Видео опубликовано в Telegram-канале Павла Зарубина.