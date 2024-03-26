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Бортников: первичные данные по теракту в «Крокусе» подтверждают украинский след

Директор ФСБ Александр Бортников считает, что самостоятельно исламисты не смогли бы подготовить теракт в «Крокус Сити Холле», им должны были помочь. По его словам, первичные данные, полученные от задержанных, подтверждают «украинский след».

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Журналист Павел Зарубин после заседания коллегии Генпрокуратуры попросил главу ФСБ прокомментировать заявления властей Украины о непричастности к теракту в «Крокус Сити Холле». «Я могу сказать, что политическая подоплека присутствует, и одни исламисты подготовить такую акцию не могли. Конечно, им помогали. И мы видим, во-первых, след украинский здесь, об этом президент сказал и соответствующие указания дал, в этом направлении мы активно работаем. Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это», — сказал Александр Бортников. Видео опубликовано в Telegram-канале Павла Зарубина.

Александр Бортников отметил, что ФСБ будет и дальше изучать информацию, которая сможет показать, действительно ли украинская сторона участвовала в подготовке теракта в концертном зале в Подмосковье. «Но, во всяком случае пока есть все основания говорить, что это именно так, поскольку сами бандиты намеревались уйти именно на территорию Украины. По нашей предварительной информации, их там ждали», — заключил он.

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