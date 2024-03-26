Голикова рассказала о состоянии тяжело пострадавших в «Крокусе»

«Это те как раз, кто находится в крайне тяжелом состоянии, по некоторым из них день ото дня мы наблюдаем положительную динамику. Я вам в субботу говорила, что у нас было 15 человек в крайне тяжелом состоянии, вчера было уже 9 человек», — сказала Голикова журналистам.