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Байден приказал привлечь федеральные ресурсы в связи с обрушением моста в Балтиморе

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден распорядился задействовать все необходимые федеральные ресурсы в связи с обрушением моста в городе Балтиморе (штат Мэриленд).

Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома по итогам состоявшегося под руководством американского лидера совещания, которое было посвящено мерам ликвидации последствий ЧП.

«Президент отдал в ходе брифинга распоряжение своей команде гарантировать предоставление [местным властям и администрации штата Мэриленд] всех [необходимых] федеральных ресурсов, чтобы содействовать продолжающейся поисково-спасательной операции и [другим] мерам, которые принимаются в связи с этим инцидентом», — заявил чиновник.

Мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе обрушился в ночь на 26 марта после того, как в одну из его опор врезался контейнеровоз Dali, который шел под сингапурским флагом. По данным местных властей, в результате произошедшего в воде оказались не менее семи человек, двоих удалось спасти.

Байден Джо