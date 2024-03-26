В Сирии из-за ударов США погибли восемь человек

«В результате агрессии [США] погибли семь военных и один мирный житель, 19 военнослужащих и 13 мирных жителей получили ранения, нанесен значительный материальный ущерб имуществу», — говорится в сообщении.
Минобороны сообщило, что утром 26 марта американские военные самолеты и беспилотники нанесли удары «по ряду городов, деревень и военных объектов» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и ее окрестностях.
Ранее сообщалось, что неизвестной авиацией в этой провинции были нанесены удары по штабам союзных сирийской армии сил.