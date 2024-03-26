В Сирии из-за ударов США погибли восемь человек

В Сирии в результате авиационных ударов США погибли восемь человек, еще 32 человека пострадали. Об этом сообщило Министерство обороны Сирии в своем официальном аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).